Sololaroma.it - Torna il tifo organizzato dell’Athletic, Llorente: “Giocare al San Mames fa tremare le gambe”

Sale sempre di più la tensione per il ritorno degli ottavi di finale di Europa League tra Athletic Bilbao e Roma. Giallorossi chiamati a cercare la qualificazione dopo la vittoria per 2-1 nella gara d’andata, che da un piccolo vantaggio che andrà però accudito con una nuova prestazione di qualità, sacrificio e carattere, soprattutto in uno stadio complicato come il San.Si ferma la protesta deisiNei giorni scorsi la Herri Harmaila, uno dei maggiori gruppi delBilbao, dopo i dissapori dell’ultimo periodo, aveva richiesto alla società una tregua vista l’importanza della sfida con la Roma per poter sostenere al meglio la formazione basca con l’introduzione nello stadio di tamburi e megafoni per rendere l’impianto un inferno. Appello accettato dalla dirigenza biancorossa, con la protesta deisi nei confronti di quest’ultima che si fermerà almeno per una sera.