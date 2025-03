Lanazione.it - Torna Alchimie, la rassegna-concorso per il teatro dei giovani

Figline e Incisa, 12 marzo 2025 –per il 16° anno “”, laideata dal Comune di Figline e Incisa Valdarno che, negli ultimi 5 anni, si è allargata includendo altri Comuni della Città metropolitana di Firenze, approdando a Campi Bisenzio, San Casciano Val di Pesa e - novità di quest’anno - anche a Barberino Tavarnelle. Obiettivo: valorizzare le produzioni teatrali realizzate con la partecipazione attiva die ragazzi, all'interno di laboratori degli istituti scolastici medi e superiori, nei laboratori extrascolastici e nei gruppi teatrali formati da non professionisti. Le compagnie selezionate avranno la possibilità, come veri professionisti, di realizzare il proprio allestimento e salire sui palcoscenici delComunale Garibaldi di Figline, deldante Carlo Monni di Campi Bisenzio, delcomunale Niccolini di San Casciano in Val di Pesa e, quest’anno, anche delRegina Margherita di Barberino Tavarnelle.