Torinotoday.it - Torino introduce un contributo di 600 euro per le domande di riconoscimento della cittadinanza italiana per discendenza

Leggi su Torinotoday.it

La Giunta comunale diha approvato l’introduzione di unamministrativo per lediiure sanguinis, ossia per il fatto di avere fra i propri avi un italiano, e per le richieste di certificati o estratti di stato civile formati da.