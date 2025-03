361magazine.com - Tony Parise è diventato un personaggio di spicco nel mondo dell’orologeria di lusso

Leggi su 361magazine.com

è l’orologiaio che insegna l’arte del resellerundineldell’ orologeria di.“Ho un passato come soccorritore professionista”, racconta. “Dopo qualche anno cedo alla passione del tatuaggio, abbandono il 118 e abbraccio l’arte”.I tatuaggi sul suo corpo non mancano. “Ne ho tanti di tattoo ed infatti, in passato, ho deciso di avviare la mia attività da tatuatore in uno studio a Milano creando la prima vera impresa, questo dal 2009 no al 2018 19 circa”, dice ancora.Ma la sua vita, ad un certo punto, cambia. “Durante l’attività di tatuaggio sempre con Rolex al polso è esploda la passione per gli orologi di”, aggiunge.acquista con i risparmi i primi orologi e capisce che può nascere un nuovo business. “Creo la la società Elysium, io con il mio socio Antonio, che è anche mio nipote iniziamo questa avventura, da lì la società cresce talmente tanto che abbiamo bisogno di una sede sica.