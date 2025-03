Biccy.it - Tony Effe risponde a Scanu e lancia frecciatine a lui e Fedez

Leggi su Biccy.it

Valerioospite su Rai Radio 2 ha criticato alcuni big di Sanremo dicendo che non sono stati intonati e in particolare ha fatto riferimento a: “Nemmeno l’autotune è riuscito a correggere l’intonazione“. Ieri ai microfoni di Striscia la Notizia il trapper ha replicato a Valerio ed ha ancheto una frecciatina aha dichiarato chedovrebbe evolversi e stare al passo con i tempi e ha anche aggiunto cheè più stonato di lui nella vita.ESCLUSIVA STRISCIATapiro d’oro a @baby777 dopo le critiche di @Valerioche ha accusato il rapper di non saper cantareLeggi l’anticipazione al link: https://t.co/2fRJjIpsnq#Striscialanotizia ##Valerio@VStaffelli pic.twitter.com/H6vcdkroxh— Striscia la notizia (@Striscia) March 11, 2025replica a Valerio