Movieplayer.it - Tom Hardy, il regista di Havoc rivela: "È una fottuta bestia sul set"

Leggi su Movieplayer.it

Il nuovo film di Gareth Evans conprotagonista assoluto arriverà su Netflix il mese prossimo, ma intanto ecco alcuni retroscena e dietro le quinte Lo sceneggiatore edi, Gareth Evans, ha recentemente spiegato come il suo prossimo film d'azione in arrivo su Netflix ha potuto contare su un Tomin "modalità". Noto per aver diretto film d'azione come The Raid: Redemption (2011) e The Raid 2 (2014), il nuovo film di Evans segue il Walker di, un detective che deve farsi strada attraverso la malavita per salvare il figlio di un politico rapito. Oltre ad, il cast dicomprende anche Forest Whitaker, Timothy Olyphant e Luiz Guzmán. Il teaser trailer diffuso in streaming ci ha promesso una .