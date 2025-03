Tirreno – Adriatico a Follonica la volata perfetta di Jonathan Milan

Leggi su Corrieretoscano.it

– Anche la seconda tappa della, la tappa in linea fra Camaiore e, si chiude secondo pronostico. Seconda vittoria italiana in due giorni conche, grazie ad uno sprint imperiale, porta a casa il suo quarto successo stagionale nella Camaiore-ha sfruttato alla perfezione il lavoro della sua Lidl-Trek e in particolar modo di Simone Consonni, che lo ha guidato nel chilometro finale facendogli prendere in testa il rettilineo finale. Alle spalle del corridore friulano due nomi a sorpresa, Maikel Zijlaard e Paul Penhoet, con Olav Kooij che si è fermato ai piedi del podio.In classifica generale comanda sempre Filippo Ganna con 19 secondi sul vincitore di giornata, che si porta in testa alle classifiche di maglia ciclamino e maglia bianca, e 22? su Juan Ayuso, bravo a guadagnare un secondo di abbuono allo sprint intermedio.