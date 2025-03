Oasport.it - Tirreno-Adriatico 2025, tappa di oggi Follonica-Colfiorito: orari, percorso, favoriti. Il finale chiama gli uomini di classifica

Nuovo appuntamento per laspazio alla terza: da, la frazione più lunga della Corsa dei due Mari con i suoi 239 chilometri. Andiamo a scoprirla nel dettaglio con, altimetria, programma e.LA DIRETTA LIVE DELLADIDELLADALLE 9.45La frazione più lunga, una giornata interminabile con 239 chilometri da percorrere. Tanti saliscendi, 3226 metri di dislivello ed attesa per il. Le prime due salite di giornata, Passo del Lume Spento (12.3 km al 4.2%) e La Foce (5.2 km al 4.6%), non fanno paura. Il Valico diè lungo oltre 18 chilometri, va a strappi (pendenza media del 3%), ma ci sono punti con pendenza oltre il 10%.ALTIMETRIAPROGRAMMA TERZAMercoledì 11 marzo(239 km)o di partenza: 9.