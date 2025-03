Oasport.it - Tirreno-Adriatico 2025: altra vittoria per l’Italia con Andrea Vendrame! Ganna ripreso, caduto Milan

gioia azzurra alla. Dopo Filippoe Jonathanè la volta di: sestadella carriera per il corridore della Decathlon AG2R La Mondiale Team, dopo due successi al Giro d’Italia ecco anche la gioia alla Corsa dei due Mari. Perentorio trionfo in volata sul traguardo di Colfiorito al termine di una giornata lunghissima e resa dura dalla pioggia. Resta leader della classifica Filippo.Due corridori hanno provato la sortita nella prima parte di gara: Davide Bais (Team Polti VisitMalta) e Lorenzo Conforti (VF Group-Bardiani CSF-Faizanè). Il gruppo però ha accelerato e in vista del GPM di La Foce è andato a raggiungere la coppia, che si è data comunque battaglia per i punti della maglia degli scalatori.Successivamente si è formata un’coppia all’attacco: davanti Dries de Bondt (Decathlon AG2R La Mondiale Team) edPietrobon (Team Polti VisitMalta).