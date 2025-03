Anteprima24.it - Tir si ribalta sulla A1, l’autista soccorso dal 118

Tempo di lettura: < 1 minutoI Vigili del Fuoco sono intervenuti nel tratto casertano dell'autostrada A1, compreso tra Caianello e Capua, per un incidente che ha coinvolto un autoarticolato. Il mezzo pesante, per cause in corso di accertamento, si èto finendo la sua corsa nella cunetta adiacente la sede stradale, senza coinvolgere alcun altro veicolo; il conducente è riuscito ad uscire dall'abitacolo senza restarvi incastrato, ed è stato poidal 118. I vigili del fuoco del distaccamento di Teano hanno poi messo in sicurezza il mezzo pesante per la successiva rimozione.