TikTok, conto alla rovescia per la vendita negli Usa. Gli investitori in corsa

Domenica sera, a bordo dell’Air Force One, il presidente statunitense Donald Trump ha spiegato che la sua amministrazione è in contatto con quattro diversi gruppi interessati all’acquisto di, di proprietà della cinese ByteDance.Il destino della popolare app nel Paese è incerto da quando, il 19 gennaio, è entrata in vigore una legge che imponesocietà madre di vendere la piattaforma per motivi di sicurezza nazionale (le agenzie d’intelligence temono che ByteDance condivida i dati degli utenti con il governo cinese) o affrontare la chiusura della piattaformaStati Uniti. Dopo il suo insediamento, avvenuto il 20 gennaio, Trump ha firmato un executive order per posticipare di 75 giorni l’applicazione della norma. Gli analisti stimano che il valore della piattaforma, in rapida crescita, potrebbe raggiungere i 50 miliardi di dollari.