Thesocialpost.it - “Ti stanno rubando i dati”. Google Chrome, le estensioni da disattivare immediatamente

Leggi su Thesocialpost.it

Non tutti lo sanno ma ci sono alcunediche convieneper tutelare la propria sicurezza. Nonostante questo sia il browser web ormai più usato al mondo,promette agli utenti di navigare su internet in modo veloce e soprattutto sicuro. Attenzione però perché non è sempre così. A lanciare l’allarme sono alcuni esperti, ripresi da Alessandro Nuzzo su Money.it, su alcuneche in realtà possono rubare ipersonali degli utenti.consente di installare sul proprio browser una serie diper migliorare l’esperienza di navigazione. Ad esempio esistonoche rimuovono i banner pubblicitari, che impostano l’interfaccia in modalità scura o tante altre funzionalità per personalizzare al massimo il browser. Alcune, però, è meglio disattivarle, vediamo quali.