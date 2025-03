Liberoquotidiano.it - "Ti hanno sparato sul finestrino, ricordi?": la figlia imbarazza Magalli, gelo dalla Balivo | Video

Rischiare la vita per riportare a casa sana e salva lada una notte in discoteca. A Giancarloè successo anche questo, e tutto lo studio di La volta buona ascolta sgomento. In studio ospiti di Caterinasu Rai 1 ci sono ancora una volta l'ex conduttore de I fatti vostri e Mezzogiorno in famiglia, accompagnato però ancheMichela. Ed è proprio la ragazza a raccontare un aneddoto sul loro rapporto piuttosto singolare. "Mi veniva a prendere alle due e mezza di notte, una volta glisul. Ti?". Giancarlo ascolta silente poi non può far altro che confermare: "Non lo so chi era. Mi, sì. Lei andava in questi locali in zone dove quello più onesto c'aveva l'ergastolo, è chiaro che.", "Sono i rischi del mestiere", se la ride Michela, con lache strabuzza gli occhi: "Ma come i rischi del mestiere?".