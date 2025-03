Inter-news.it - Thuram segna una prima volta in Inter-Feyenoord! Record – CdS

Leggi su Inter-news.it

Marcushato unain. Il Corriere dello Sport fa notare un suopersonale raggiunto nella notte di San Siro.GOL – Marcusha datoli incoraggianti nella notte di UEFA Champions League. Da Firenze non era più lo stesso e la botta alla caviglia lo tormentava. Il calciatore non riusciva a dare il 100% e non si avvicinava nemmeno alla sua migliore condizione fisica. Ieri insi è rivisto gran parte del repertorio di Tikus, che dopo 8 minuti ha spaccato la porta sotto il settore ospiti. Azione e gol molto simili a quelli del derby di un anno fa, quandoesordì nella stracittadina con una rete clamorosa, ladel netto 5-1 ai danni del Milan.PERSONALE –ha messo per la terzala sua firma in questa edizione di Champions League.