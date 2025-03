Inter-news.it - Thuram: «Io non ancora al 100%. Triplete? All’Inter è così! Spike Lee idolo»

dopo Inter-Feyenoord 2-1 (nel complesso 4-1), gara di ritorno degli ottavi di finale di UEFA Champions League, in un’intervista realizzata da Sky Sport ha parlato dell’importanza di questa vittoria, degli obiettivi stagionali e dell’abbraccio conLee presente oggi a San Siro.PROTAGONISTA – Marcusdopo Inter-Feyenoord 2-1 ha parlato: «Abbiamo fatto una buona partita stasera, siamo passati ai quarti di finale ed è una bella cosa. Problemi alla caviglia? Mi dà un po’ di fastidio da un mese, sto provando a giocarci sopra. A volte mi fa male, a volte un po’ meglio, però non sono al. Il Bayern Monaco è battibilecome tutte le grandi squadre, sarà difficile, però vedremo.? Quando seidevi lottare per tutte le competizioni, se le vinci tutte poi ti guadagni belle cose».