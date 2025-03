Inter-news.it - Thuram, gol e dribbling alla Fenomeno: due perle di Inter-Feyenoord!

Dal gol che ricorda la perla contro il Milan alche rievoca Ronaldo il “”: inMarcusfa di tutto per dimostrare di essere tornato in forma.IN FORMA – Il parziale riposo contro il Monza sembra aver avuto l’esito sperato: Marcusinappare completamente rigenerato. Nelle ultime sfide nerazzurre, dopo la bottacaviglia di qualche settimana fa, il francese è apparso leggermente sotto tono. Meno preciso e convinto sotto porta, insufficientemente cattivo nei duelli con gli avversari, e con poca gamba e corsa nelle ripartenze. Un calo dovuto, ovviamente, al problema fisico e maimancanza di voglia e determinazione, ingredienti principali di ogni prestazione del francese. Il pacchetto torna ad essere completo in, dovesfodera i suoi colpi da maestro provando ad assumere le sembianze di un certo “”.