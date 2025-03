Inter-news.it - Thuram: «Esultanza con Lautaro Martinez? Non preparata!»

ha contribuito stasera alla qualificazione dell'Inter, con lo splendido gol che ha avviato la vittoria per 2-1 contro il Feyenoord. Con in mano il premio di migliore in campo UEFA, l'attaccante francese ha parlato a Inter TV.MVP – Marcusfesteggia la vittoria e il premio in Inter-Feyenoord 2-1: «Siamo molto felici di aver vinto questa seconda gara e di passare il turno, ora contro il Bayern Monaco. Parlato prima di fare l'con? No no. Tutti sanno che è un amico speciale, ho fatto gol e sono contento. Il Bayern Monaco? È una grande partita contro un grande avversario, una delle migliori squadre d'Europa».