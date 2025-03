Sport.quotidiano.net - Thuram e Calhanoglu, l'Inter batte il Feyenoord 2-1 e vola ai quarti di Champions contro il Bayern

Milano, 11 marzo 2025 – Missione compiuta. L'prosegue il suo cammino inLeague si qualifica aidi finale vincendo anche la sfida di ritornoil. Dopo lo zero a due dell'andata, la squadra di Inzaghi si è imposta anche a San Siro per due a uno grazie alle reti diin apertura e al rigore dinella ripresa, nel mezzo il momentaneo pari, sempre dal dischetto, di Moder. Buona prova per l'che amministrato bene il vantaggio accumulato in Olanda e portato a termine una partita concreta e intensa, con possibilità di arrotondare il bottino. Inzaghi ha anche gestito le risorse lasciando fuori Barella e Lautaro e concedendo riposo negli ultimi venti minuti a, ma sono da valutare le condizioni di Frattesi uscito per un problema muscolare.