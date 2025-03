Internews24.com - Thuram a Inter TV: «Cosa ho detto a Lautaro durante l’esultanza? Tutti sanno che…»

Marcus Thuram, in gol nella gara di ritorno degli ottavi di Champions tra Inter e Feyenoord, ha parlato a Inter TV dopo la partita. Le sue dichiarazioni: «Decisivo per la qualificazione? Siamo molto felici di aver vinto questa seconda gara e di giocare la prossima contro il Bayern. Se ho detto qualcosa a Lautaro durante l'esultanza? No, ma tutti sanno che è un amico speciale. E sono andato ad esaltare con lui. Quarti di finale contro il Bayern Monaco? Una grande avversaria, contro una delle migliori squadre d'Europa, sarà una grande partita».