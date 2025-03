Nerdpool.it - Thomas Taylor ospite al COMICON di Napoli: in arrivo oggetti da collezione autografati su Always Wands

, celebre illustratore e scrittore britannico, sarà uno degli ospiti d’onore aldi, in programma dal 1° al 4 maggio 2025 presso la Mostra d’Oltremare.è noto per aver realizzato la copertina della prima edizione britannica di “Harry Potter e la Pietra Filosofale” e per essere l’autore della serie di romanzi “Malamander”.In concomitanza con la sua partecipazione al, rinomato shop online specializzato in prodotti legati al mondo magico, ha annunciato l’di una serie didada. Questi articoli esclusivi saranno disponibili nella sezione Prestige del loro catalogo, offrendo ai fan l’opportunità di possedere pezzi unici legati all’artista.Ildi, giunto alla sua 25ª edizione, si conferma come uno degli eventi più attesi nel panorama della cultura pop internazionale.