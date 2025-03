Ilnapolista.it - Thiago Motta non è considerato credibile dallo spogliatoio Juve, a differenza di Conte a Napoli (Moggi)

non è, adi)Su Libero Lucianoscrive dintus, in particolare didopo lo 0-4 in casa con l’Atalanta. E usa come termine di paragone Antonio.Quandodice che in-Atalanta, la squadra si è persa dopo il rigore dell’1-0 per la Dea, inconsciamente chiama in causa se stesso, avrebbe evitato probabilmente di parlarne se avesse seguito-Inter dove i nerazzurri andavano a riposo sull’1-0 a favore dei nerazzurri dopo aver dominato i primi 45’. Nella ripresa la squadra disi mangiava quella ospite e pareggiava, grazie alla reprimenda fatta dal mister partenopeo durante l’intervallo: magode di credibilità da parte del suo gruppo,probabilmente no. Nelle dichiarazioni del dopo-Atalanta al giornalista che gli chiedeva dei suoi rapporti con la squadra lui rispondeva che c’era da riorganizzare lo: con la parola “riorganizzare” intendeva dire che occorreva riportare calma e autostima, oppure rivedere i suoi rapporti con la squadra non proprio idilliaci? Se ci ricordiamo della intervista di Locatelli subito dopo l’eliminazione dalla Champions, non ci sembra che ci sia identità di vedute tra lui e i giocatori .