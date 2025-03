Liberoquotidiano.it - Thiago Motta, "il peccato mortale": come ha annientato la Juventus con le sue mani

Leggi su Liberoquotidiano.it

Ildefinitivo dinon è la comunicazione, non è l'atteggiamento, non è il modo di porsi, e non è nemmeno la presunta assenza del dna, visto che il dnaè un concetto ondivago. Ildefinitivo diè di campo, ovvero il perimetro in cui dava il meglio di sé. Siamo a metà marzo e lanon ha ancora una formazione tipo. Nelle ultime due giornate ha provato a darsela ma con una fissazione difficile da comprendere: gli esterni sul piede forte. Il destro Yildiz a destra, il mancino Nico Gonzalez a sinistra. Ha funzionato? No. Mavuole fare il Guardiola della situazione e insiste su un'idea fino a che il campo non gli dà ragione. Quindi probabilmente insisterà ancora e ancora.ha smesso di far girare la fascia di capitano ma non i uomini chiave.