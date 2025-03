Sport.quotidiano.net - Theo-Milan, prove di addio. Resta lo stallo sul rinnovo. Così la cessione è vicina. Parte la caccia al sostituto

Adesso. O, molto più probabilmente, mai più.Hernandez, il, il (non): storia di un amore che ha tutta l’aria di essere alle ultime delicatissime tappe. Sul campo, Fonseca ha sempre e comunque puntato sul giocatore, arrivato tra gli ultimi dagli Europei e “panchinato“ solo due volte nelle prime tre giornate di campionato (col celebre caso cooling break), prima dell’unica altra esclusione, punitiva, contro il Genoa nel giorno delle 125 candeline del club. Idem Conceiçao: sempre titolare in ogni competizione, un solo cambio (insieme a Leao) all’intervallo con il Parma. Una multa dopo l’espulsione contro il Feyenoord, ma anche una precisazione: "Non mi interessa che abbia i capelli neri, bianchi, gialli. È un patrimonio del club". Erano rosa, in occasione dell’andata a Rotterdam.