Movieplayer.it - The Terminal List 2: Gabriel Luna entra nel cast della serie con Chris Pratt

Leggi su Movieplayer.it

L'attorereciterà nella seconda stagione di The, latargata Amazon Prime Video interpretata e prodotta da. The2 avrà nel suoancheche affiancherà quindi sul settargata Prime Video il protagonista, coinvolto anche come produttore esecutivo. Il primo capitolostoria di James Reece si ispirava all'omonimo romanzo scritto da Jack Carr, mentre i nuovi episodi porteranno sugli schermi gli eventi raccontati in True Believer. Chi interpreterà l'attore negli episodi Il personaggio affidato all'attoreinè conosciuto dai lettori: Freddy Strain, l'ex membro del SEAL Team 6 e ora agenteCIA. L'uomo è un cecchino esperto e un dedito uomo di .