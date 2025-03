The Odyssey | Tom Holland sul set di Christopher Nolan

Leggi su Cinefilos.it

The: Tomsul set diArrivano on line le prime foto dal set di Thediche ci mostrano Tomin azione. Nelle nuove foto dal set del film in Grecia (tramite SFFGazette.com) vediamo un primo sguardo al misterioso personaggio di. Non sappiamo ancora chi interpreterà, anche se la teoria più convincente è che sarà Telemaco, il figlio di Odisseo. View this post on InstagramA post shared by UnBoxPHD (@unboxphd)Quello che sappiamo su TheL’antico poema epico di Omero racconta la storia di Odisseo, re di Itaca, e del suo pericoloso viaggio di ritorno a casa dopo la guerra di Troia, esplorando temi di eroismo, lealtà, astuzia e la lotta contro la volontà divina. Il racconto include episodi iconici come l’incontro con il ciclope Polifemo, le Sirene e la strega-dea Circe, avventure che culminano con il suo ricongiungimento con la moglie Penelope.