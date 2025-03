Movieplayer.it - The Last of Us 2: il trailer della seconda stagione stabilisce un nuovo record di visualizzazioni su HBO

Leggi su Movieplayer.it

Il primodi Theof Us ha registrato numeri straordinari, diventando il più visto di sempre per una serie originale HBO e Max. L'attesa per ladi Theof Us continua a crescere. Secondo quanto riportato da Warner Bros. Discovery, ilufficiale, rilasciato sabato scorso in occasione del panel SXSW dedicato alla serie, ha totalizzato ben 158 milioni diglobali nelle prime 72 ore. Un risultato che lo rende ilpiù visto nella storia delle produzioni originali HBO e Max. Rispetto ai precedenti teaser eprima, questofilmato ha registrato un incremento didi almeno il 160%, segnando un ulteriore traguardo per la serie. Theof Us, Kaitlyn Dever non ha .