The Electric State | punteggi disastrosi su Rotten Tomatoes e Metacritic i Russo hanno bisogno di Marvel?

I 300 milioni di budget non sembrano aver addolcito la critica nei confronti del nuovo colossal sci-fi dei fratelli, bocciato senza appello in attesa dell'arrivo su Netflix il 14 marzo. All'hype dei fan dei fratellie delle star Chris Pratt e Millie Bobby Brown non sembra corrispondere quello della stampa. Il nuovo colossal dei, The, in arrivo su Netflix il 14 marzo, collezionasu. La media dell'aggregatoresi attesta sul 21% di recensioni positive, di poco migliore l'esito sucol 32%. Jonathan Sim di ComingSoon, nella sua recensione, ha definito The"deludente per via del potenziale mal sfruttato. Il film non sfrutta adeguatamente la sua ambientazione né fa uso delle relazioni tra i personaggi come .