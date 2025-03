Movieplayer.it - The Electric State: il Funko Pop di Millie Bobby Brown mette d'accordo tutti dopo le polemiche sul look

Leggi su Movieplayer.it

, Chris Pratt e le strane creature robotiche che popolano il film Netflix dei fratelli Russo disponibili in versionePop. A celebrare l'arrivo su Netflix il 14 marzo del nuovo dei fratelli Russo, l'avventuroso The, ci ha pensatoPop con l'arrivo dei pupazzi da collezione con le fattezze dei protagonistie Chris Pratt oltre ad alcune delle creature robotiche che popolano il film. Diretto da Anthony e Joe Russo, e interpretato dalle superstare Chris Pratt, il film è liberamente ispirato all'omonimo libro illustrato pubblicato nel 2018. Ambientato in un passato immaginario, ma futuristico, dove umani e robot coesistono, Theracconta la storia di Michelle, adolescente orfana che intraprende .