Game-experience.it - The Elder Scrolls Oblivion arriverà “prima” del previsto, rivela un noto leaker

Leggi su Game-experience.it

Thepotrebbe tornaredi quanto. Secondo NateTheHate, unper le sue previsioni affidabili, il remake del celebre RPG di Bethesda, che inizialmente era stato ipotizzato per giugno 2025, potrebbe arrivare in anticipo. L’annuncio ufficiale potrebbe avvenire già tra marzo e aprile, secondo quanto dichiarato in risposta a un utente sui social.Sebbene Bethesda non abbia ancora confermato l’esistenza del remake, diverse fonti sostengono che il titolo sia in fase di sviluppo utilizzando l’Unreal Engine 5. Secondo un report recente, il gioco presenterà miglioramenti significativi nei sistemi di gioco, tra cui una nuova gestione della stamina, un sistema di furtività rielaborato, un combattimento a distanza più fluido e un’interfaccia utente aggiornata.