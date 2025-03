Anticipazionitv.it - The Couple, Ilary Blasi spiega il format: la prima concorrente ufficiale

Manca circa un mese al debutto di The, il nuovo reality di Canale 5 condotto da. Il programma vedrà sfidarsi coppie di ogni tipo: amici, parenti, colleghi e persino nemici.ha rivelato nuovi dettagli sule sulla sua amicizia con Michelle Hunziker. Nel frattempo, il gossip si accende con la conferma della: Corinne Clery. L’attrice, giàdel Grande Fratello Vip, parteciperà alla competizione, anche se non è ancora noto chi sarà il suo partner.svela ildi ThePer lavolta,ha parlato pubblicamente di The, svelando alcuni dettagli sul programma. Hato: “È un gioco che coinvolge coppie di parenti, amici, nemici”. Il reality metterà alla prova la resistenza fisica e mentale dei concorrenti, che dovranno affrontare prove impegnative per conquistare il montepremi finale.