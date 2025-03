Nerdpool.it - The Breaking Ice: recensione del film disponibile su PrimeVideo

TheIce è uncinese del 2023 diretto da Anthony Chen, selezionato anche al Festival di Cannes nella sezione Un Certain Regard. Ilracconta la storia di tre giovani che si incontrano in una cittadina fredda e isolata della Cina e vivono insieme un’intensa parentesi emotiva.Ilsaràsu Prime Video a partire dal 13.03.TrailerTramaIn una cittadina al confine della Cina, avvolta dal freddo dell’inverno, tre giovani si incontrano per caso e, in pochi giorni, intrecciano un legame profondo e inatteso. Uno di loro è Haofeng, arrivato da Shanghai per un viaggio organizzato, ma già dal primo istante appare distante, come se cercasse di fuggire da qualcosa. Durante la visita a un sito turistico incontra Nana, una guida locale dal carattere impulsivo, e il suo amico Han Xiao, cuoco in un ristorante coreano.