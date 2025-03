Ilfattoquotidiano.it - Thailandia, un viaggio tra cultura, mare e sorrisi

Le spiagge dellasono un sogno dal sapore esotico e selvaggio, e le loro atmosfere, un dolce richiamo ad una realtà vivace ma allo stesso tempo rilassata. Basta dire Phuket o Khao Lak per evocare il desiderio di una fuga tropicale, lì, dove il sole indora i colori accesi della natura e della quotidianità. Dai villaggi dei pescatori alle città, poche anime in comunione con ile veri e propri concentrati di energia, dove orientarsi tra strade trafficate, clackson squillanti e mercati affollati, caos che si fa quiete negli angoli intrisi di misticismo e nei templi buddisti, specchio di un’anima antica e resiliente all’avvento del turismo di massa che la travolse qualche anno fa. Oggi laè una destinazione irresistibile e il turismo è un’opportunità consapevole che lascia spazio ad una dimensione autentica e immersiva, non solo nelle destinazioni balneari più belle, ma anche per i centri urbani, spaccati di vita che rivelano tutto il fascino di unaantica e delle tradizioni, più o meno recenti.