Tvzap.it - Terrore all’università, crolla il soffitto durante l’esame

Leggi su Tvzap.it

il. Alcuni studenti hanno vissuto attimi di puronel pomeriggio di ieri, martedì 11 marzo, in un’aula della facoltà di Ingegneria dell’Università Federico II di Napoli.una prova, una parte del solaio èta, rovinando in terra in un mucchio di detriti. (.)solaio alla Federico II di NapoliFortunatamente nessuno è rimasto ferito dai calcinacci. Alcuni studenti presenti in aula al momento del cedimento e, comprensibilmente, sono rimasti sotto choc. L’incidente si è verificato in un’ambiente situato al primo piano dell’edificio di piazzale Tecchio, nel quartiere Fuorigrotta. L’aula è stata chiusa e, a partire da domani, sarà sottoposta a interventi tecnici per garantirne la sicurezza.Sull’episodio, riporta Leggo, è intervenuto Andrea Prota, Presidente della Scuola Politecnica e delle Scienze di Base dell’Università Federico II.