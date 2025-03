Tvzap.it - Terribile schianto in autostrada, code chilometriche e traffico bloccato

Leggi su Tvzap.it

Incidente in. Coinvolti due veicoli, la cui collisione ha reso necessarie le operazioni di soccorso, oltre che di gestione dell’emergenza. Il sinistro purtroppo ha causatolunghe chilometri e ilè rimastoper un bel po’ di tempo. Gli agenti della Polizia intervenuti sul posto hanno invitato gli automobilisti in transito a prendere un percorso alternativo. (Continua.)Leggi anche: Maxi tamponamento in Italia, coinvolte cinque auto:in tiltLeggi anche: “L’Anno che verrà”, gesto a luci rosse in diretta “guasta” la festa di AmadeusIncidente inC’è stato un brutto incidente stradale nel nostro paese. Nello scontro coinvolti due veicoli. Sul posto, subito dopo l’incidente, sono intervenuti i sanitari del 118 per prestare soccorso alle persone coinvolte nell’incidente e gli agenti della Polizia per i rilievi del caso.