Trentotoday.it - Terremoto in Alto Adige, segnalazioni sui social

Leggi su Trentotoday.it

Una lieve scossa diè stata registrata alle ore 6:30 nella zona di Pennes in alta val Sarentino, in. Ildi magnitudo 2,4 è avvenuta in una profondità di sette chilometri ed è stata localizzata dalla sala sismica Ingv a Roma. Non ci sono stati danni o feriti.