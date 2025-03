Ternitoday.it - Terni, l’unicità di via Cavour tra storia e buon mangiare: “Resilienza spiccata per mantenere una vocazione identitaria”

Leggi su Ternitoday.it

Una unicità che contrassegna una lunga quanto storica arteria della città. In viasono presenti molteplici attività ristorative oltre ad alcuni pubblici esercizi come non se ne contano - quantomeno in rapporto con gli altri negozi e locali - nelle altre zone della città. Difficile capire i.