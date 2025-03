Sport.quotidiano.net - Ternana-Sestri Levante 1-0, gol decisivo di Aloi

Terni, 11 marzo 2025 – Le Fere battono di misura ile si portano a -2 dalla Virtus Entella (2-2 a Lucca). Abate lascia in panchina Casasola, Tito e Corradini, arretra Donati in difesa, rilancia Martella,e Brignola. Nelè out il centrocampista Oneto squalificato. Fere pericolose con una conclusione di Corradini appena a lato, un destro di Cicerelli con deviazione in angolo di Guadagno, un colpo di testa diche sfiora il palo. Su una ripartenza delc’è il destro a lato di Nunziatini su assist di Durmush. Goldi, con una gran girata di testa al 27’ su traversone di Martella. Alla mezzora Vannucchi salva su Parravicini. Nella ripresa Tito chiama Guadagno alla deviazione in tuffo. Per gli ospiti, Primasso spedisce a lato di testa. Curcio mette a lato su cross di Cicerelli.