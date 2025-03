Sport.quotidiano.net - Ternana, è una vittoria di testa. Decide Aloi, la vetta è più vicina

Leggi su Sport.quotidiano.net

1 SESTRI LEVANTE 0(4-2-3-1): Vannucchi; Donati, Loiacono, Capuano, Martella (1’ st Tito); Corradini (18’ st Casasola),(29’ st Vallocchia); Brignola (18’ st de Boer), Curcio, Cicerelli (39’ st Millico); Cianci (Vitali, Fazzi, Ferrante, Maestrelli, Ciammaglichella, Donnarumma). All.: Abate. SESTRI LEVANTE (3-5-2): Guadagno; Primasso, Valentini, Montebugnoli (20’ st Cominetti); Podda (39’ st Piu), Nunziatini, Brunet, Rosetti (39’ st Goglino), Furno (28’ pt Pane); Parravicini, Durmush (20’ st Clemenza). A disp.: Fusco, Menci, Di Giorgio, Fedele. All. Ruvo (squalificato, in panchina Russo). Arbitro: Castellone di Napoli. Marcatori: 27’ pt. Ammoniti: Tito, Corradini,, Nunziatini Recupero: 2 - 3. Angoli: 5-2 Spettatori: 3.955 (di cui 2.233 abbonati e 8 ospiti).