Teoria assurda su Papa Francesco | parlano i due famosi influencer

Er Bombolino e Ottavo Re di Roma da nemici sui social ad alleati. Cosa li ha uniti?. I due, che nei giorni scorsi erano andati personalmente al Policlino Gemelli in cerca del Santo Padre ricoverato al decimo piano dal 14 febbraio scorso, non ci stanno ad essere definiti complottisti. Per loro la verità è una sola: Bergoglio è deceduto e la stampa tace. «Ma quale complotto, noi cerchiamo solo la verità sul nostro», dicono i due romani che si dichiarano totalmente devoti a Bergoglio, tanto che Er Bombolino se ne è tatuato il volto sull'avambraccio.