Tentato omicidio Bologna spararono in via Audinot per rubare la droga | arrestati

, 12 marzo 2025 – Esplosero due colpi di pistola, colpendo al gluteo un ragazzo di vent’anni in via, al termine di una trattativa per l’acquisto didegenerata in una tentata rapina. A finire alla Dozza, al termine delle indagini della Squadra mobile, accusati di, porto illegale di arma da sparo, tentata rapina aggravata e tentata detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio, sono stati due uomini già con precedenti: un italiano di 29 anni residente a Modena e un rumeno di 31 di Bentivoglio (). Gli investigatori della Mobile, guidata da Roberto Pititto, sono arrivati a loro ricostruendo i fatti di quella sera non solo attraverso le testimonianze dei presenti, ma anche attraverso l’analisi delle conversazioni Telegram e con attività tecniche. Un lavoro complicato dalla poca collaborazione della stessa vittima, che subito dopo l’aggressione si era premurata, malgrado fosse ancora ricoverata in ospedale, di pulire completamente il suo cellulare resettandolo.