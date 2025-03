Sport.quotidiano.net - Tennis, ben quindici le formazioni schierate dal Cus. Scattano i campionati a squadre. Le ragazze debuttano a San Marino

Il Cus Ferrara, supportato anche in questa stagione agonistica dall’azienda Salvi, si prepara ai nastri di partenza deicon ben. Numeri importanti, che diventano diciannove in totale con quelli autunnali ed invernali appena terminati, dovuti ad un enorme lavoro svolto sui campi e nelle palestre di via Gramicia da parte dello staff dei tecnici, con oltre 180 ragazzi protagonisti nella scuola, diversi senior agonisti ed oltre 400 sociti presenti nelle varie proposte sportive, amatoriali ed agonistiche. Il responsabile della sezione Ferdinando De Luca, supportato da anni dal preparatore atletico Davide Ghidoni, che ricopre il ruolo di segretario e giudice arbitro di tutti gli eventi interni struttura, dopo mesi di allenamenti, hanno deciso di partecipare alla Serie C maschile e femminile, con giovani atleti under 19, a sottolineare la forza del progetto intrapreso da anni.