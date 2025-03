Lanazione.it - Tecnologia made in Pisa selezionata dalla Nato

Laincome progetto di avanguardia per la difesa. Fluid Wire Robotics, spin-off della Scuola Sant’Anna che crea braccia robotiche, è stata scelta come unica italiana per ricevere dall’Alleanza Atlantica un finanziamento da 100mila euro per migliorare le sue tecnologie. L’aziendana sviluppa delle vere e proprie braccia robotiche per ambienti estremi che sono state considerateuna "rivoluzione per il futuro delle soluzioni a duplice uso, civile e militare". I dispositivi di Fluid Wire sono infatti utilizzati nel settore nucleare per manipolare materiali radioattivi, nelle operazioni spaziali per manutenzione satelliti e rimozione di detriti, e in ambito subacqueo per riparazioni e operazioni in energia offshore. Adesso potrebbero avere un futuro anche nell’ambito della difesa.