Ilpiacenza.it - Teatro Gioco Vita: "La ragazza dei lupi" debutta in Spagna al Festival Teatralia

Leggi su Ilpiacenza.it

“Ladei” didiventa “La chica de los lobos” einal. Dopo un riallestimento in lingua spagnola, lo spettacolo con la regia di Marco Ferro tratto dal romanzo di Katherine Rundell è in partenza per Madrid, dove la “prima” è prevista.