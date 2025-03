Ilgiorno.it - Teatro ebraico di Mosca al San Teodoro

Rivive alSandi Cantù la suggestione deldi, Goset, uno dei più grandi teatri del Novecento eppure quasi sconosciuto al mondo intero. Il suo fondatore, il regista Aleksandr Granovskij, e Marc Chagall, si sono salvati rifugiandosi in Francia, mentre i due straordinari attori-autori protagonisti di tutte le creazioni del Goset dai primi anni venti sono stati assassinati: Solomon Michoels per ordine diretto di Stalin e Veniamin Zuskin dalla polizia politica. Lo spettacolo diretto da César Brie è una coproduzione Campo Teatrale e Isola dele andrà in scena venerdì alle 21.