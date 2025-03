Sport.quotidiano.net - Tappa 3 Tirreno-Adriatico 2025: vince Vendrame. Ordine d'arrivo e classifica generale

Colfiorito (Foligno), 12 marzo- La3 dellaporta il gruppo da Follonica a Colfiorito (Foligno) dopo 239 km. Oltre ai 3 GPM da scalare, tra cui quello conclusivo di Valico di Colfiorito, e ai 3300 metri di dislivello, ci si mette la pioggia a complicare ulteriormente la giornata di Filippo Ganna, che resta in maglia azzurra, e compagnia. Una compagnia che se le dà di santa ragione sulla salita finale e sul successivo tratto in falsopiano che conduce all', chiuso da una volata regolata da Andrea, il protagonista che non ti aspetti capace di beffare tutti i big della, oltre a continuare a far parlare ancora italiano la Corsa dei Due Mari. Ieri aveva infatti vinto Jonathan Milan, oggi coinvolto in una caduta che aveva fatto temere il peggio: il leader dellaa punti invece si rialza e riesce a limitare i danni, pur dovendo comunque salutare i sogni di gloria per oggi.