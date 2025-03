Iodonna.it - Tanti i titoli indimenticabili. Da "Billy Elliot" ai ritmi anni 80 di "Flashdance"

Amatissimi fin dagli albori del cinema. i film sulla danza sono uno dei generi più prolifici e apprezzati dal pubblico di tutte le età. Spesso accompagnati da colonne sonore, che hanno contribuito (e agevolato) il successo, i film “ballerini” hanno anche attraversato diversi generi di danza e musica. Come la disco di La febbre del sabato sera o il ballo hip hip in opere più moderne come Step Up. Ma, oltre a questi, quali sono ipiù belli e emozionanti sul mondo della danza classica, moderna e hip hop? Jennifer Beals, i 60della star di “” X Leggi anche › Wayne McGregor: «Il ballo è un atto politico.