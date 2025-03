Lanazione.it - Tanta pioggia e cielo grigio per la Tirreno-Adriatico nella tappa tra Toscana e Umbria. Vince Vendrame

Colfiorito,12 marzo 2025 – Dopo la cronometro in Versilia di Top Ganna e la magistrale volata del “gigante” Milan sul rettilineo di Follonica, ecco lapresentata come quella per gli uomini di classifica, lunga 239 km e la seconda parte sotto la, dallaall’con arrivo in salita a Colfiorito. Ha vinto a sorpresa ma con pieno merito, ed è il terzo successo italiano, Andreache ha messo in fila un folto gruppo del quale faceva parte anche la maglia azzurra di Ganna, apparso vivace e brillante e che aveva provato un tentativo solitario a 3 Km dal traguardo. Si sono mossi anche Healy, Carapaz e Van der Poel ma senza continuità e quindivolata l’imperiosa progressione diche ha conquistato la bella vittoria nei confronti di Pidcock, Gregoire, Pluimers e Adrià mentre sesto è giunto il toscano-bolognese Velasco.