Chietitoday.it - Tagli alla biblioteca regionale di Lanciano: "L'autonomia della struttura non si tocca"

Leggi su Chietitoday.it

“L'dell'Agenzia per la promozione culturale die del comprensorio non si!”. Manifestazione aquesta mattina, 12 marzo 2025, di consiglieri comunali e rappresentanti di minoranza, consiglieri regionali del "Patto per l'Abruzzo" e Giovani Democratici, davanti