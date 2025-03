Internews24.com - Tabellone Champions completo: date e possibili avversarie dell’Inter verso la finale

di Redazione

L'Inter ha staccato il pass per il prossimo turno di Champions League dove la squadra di Inzaghi affronterà il Bayern Monaco. Il calendario dei quarti di finale sarà comunicato giovedì 13 marzo, dopo il ritorno di tutti gli ottavi di finale. Di seguito il tabellone completo con il possibile percorso verso la finale.

QUARTI DI FINALE:
Bayern Monaco – Inter
Barcellona – Borussia Dortmund/Lille
PSG – Club Brugge/ Aston Villa
PSV/Arsenal – Real Madrid/Atlético

SEMIFINALI:
PSG/Club Brugge/Aston Villa – PSV/Arsenal/Real Madrid/Atlético
Barcellona/Dortmund/Lille – Bayern Monaco/Inter

*In caso di passaggio del turno l'Inter giocherebbe contro la vincente tra Borussia Dortmund/Lille VS Barcellona (andata in trasferta e ritorno a San Siro)

FINALE:
Vincente SF1 – Vincente SF2

Le date della Champions League
Ottavi: 4/5 & 11/12 marzo
Quarti: 8/9 & 15/16 aprile
Semifinali: 29/30 aprile & 6/7 maggio
Finale: 31 maggio (Monaco di Baviera)