Super Donnarumma a giugno in Serie A: beffa Napoli

Il portiere italiano è in grande forma e ha trascinato il PSG in Champions League: ad un grande momento in campo corrisponde tuttavia una situazione contrattuale intricata. Ad oggi infatti il contratto del portiere coi parigini scadrà nel 2026 e le trattative per il rinnovo sono ferme:è un chiara occasione di mercato per laA.Contro il Liverpoolha dato ancora una volta prova di essere tra i migliori al mondo nel suo ruolo. Dopo lo 0-1 dell’andata, il portiere azzurro ha mantenuto la porta inviolata nei 120 minuti ed è stato decisivo nei supplementari con 2 interventi su Szoboszlai e Diaz. Infine ha brillato durante i calci di rigore, parando i tiri di Nunez e Jones. Con 2 parate, 8 respinte di pugno e 12 spazzate,ha zittito le critiche, portando il PSG ai quarti e dimostrando il suo valore sotto pressione.